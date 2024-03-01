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Spor

Arda Güler'in işi çok zor! Milli Takım umutları azalıyor

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana yalnızca 92 dakika oyunda kalan Arda Güler'e bir kötü haber de A Milli Takım'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Vincenzo Montella EURO 2024 için “Fiziksel olarak iyi olanları ve oynayanları çağıracağız” dedi. Açıklamanın ardından Arda'nın durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Akşam1 Mart 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Arda Güler'in işi çok zor! Milli Takım umutları azalıyor
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Real Madrid'de istediği şansı bulamayan ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile limoni olan Arda Güler'e bir kötü haber de Montella'dan geldi. A Milli Takım Hocası Montella, "Çok az oynuyor. Umarım daha fazla oynar. Çok yetenekli. Yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve oynayan isimleri çağıracağız" dedi. İtalyan çalıştırıcının bu açıklamaları, Arda'nın EURO 2024 kadrosunda yer alma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlandı. Başarılı çalıştırıcı, Mart içinde oynanacak hazırlık maçlarında Arda için son kararını verecek.

DURUMDAN ÇOK ÜZGÜN

Real Madrid'de bu sezon sadece 92 dakika, yani maçların %2.7'sinde sahada kalan Arda, Ancelotti ile sorun yaşıyor. Oyuncuyla ilgili sorulardan sıkılan İtalyan hoca net konuşarak, "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" demişti. Yine İspanyol basınında AS'ın haberine göre, Arda Güler ve Nacho, Ancelotti'nin planları arasında olmamaktan dolayı üzgün... Kulübü, kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

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