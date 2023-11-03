İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4117
  • EURO
    30,4323
  • ALTIN
    1819.79
  • BIST100
    7659.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'in İspanya'daki ilk maçı Tivibu'da
Spor

Arda Güler'in İspanya'daki ilk maçı Tivibu'da

Tivibu, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı maçı canlı yayınlayacak. Karşılaşmada genç yıldız Arda Güler'in de oynaması bekleniyor.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 15:42 - Güncelleme:
Arda Güler'in İspanya'daki ilk maçı Tivibu'da
ABONE OL

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in ilk maçını seyircilerle buluşturacak. Milli futbolcunun, sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında oynayacağı lig maçı ile yeşil sahalara dönmesi beklenirken, mücadele Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon yayın platformu olan Tivibu, Arda Güler'in İspanya sahnesinde çıkacağı ilk maçı ekranlara taşıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yükselen grafiği ile dünya devlerinin ilgisini üstüne toplayan genç yetenek Arda Güler, sezon başında Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından sezonun 12. haftasında oynanacak olan Rayo Vallecano karşılaşması ile sahalara dönmesi bekleniyor.

Real Madrid - Rayo Vallecano mücadelesi, 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.