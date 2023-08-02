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Spor

Arda Güler'in sakatlığı için yeni gelişme

Real Madrid takımına transfer olduktan sonra menisküs sakatlığı yaşayan Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. Genç yıldızın tedavisinin ilk bölümünü tamamladığı öğrenildi.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Arda Güler'in sakatlığı için yeni gelişme
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The Athletic'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası tedavisinin ilk bölümünü tamamladığı belirtildi.

Arda'nın tedavisinin ilk etabına olumlu tepki verdiği kaydedildi. Genç oyuncunun tedavisinin bu şekilde devam etmesi durumunda ameliyat seçeneğinin ortadan kalkacağı vurgulandı.

Mundo Deportivo, menisküs sakatlığı bulunan Arda Güler'in ameliyat olmadan 3 ay, ameliyat olması durumunda ise 5 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürmüştü. Haberde, Arda'nın ameliyat olması durumunda Real Madrid'in genç oyuncunun lisansını Ocak ayına kadar dondurma ihtimalinin olduğu iddia edilmişti.

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