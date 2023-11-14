Arda Güler'in sakatlığında detaylar ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın dikkatini üstüne çeken milli oyuncu Arda Güler geçtiğimiz günlerde 3. kez sakatlanmış ve kulüp doktoru Niko Mihic'in işine son verilmişti. Bu kararın neden alındığı ise ortaya çıktı.

İYİLEŞMEDEN OYNAYABİLİR DEDİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Arda Güler tam olarak iyileşmeden kulüp doktoru oynayabilir raporu verdi ve milli oyuncunun bu yüzden sakatlandığı iddia edildi. Haberin devamında; genç oyuncunun adalesinde yırtık olduğu ve ciddi bir sakatlık olmadığı açıklandı.

MIHIC'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Real Madrid'de başta Arda Güler olmak üzere birçok futbolcu sık sık sakatlanıyor. Genç yıldızın, 3. kez sakatlanması ve Bellingham'ın da sahalardan uzak kalması sonrası eflatun-beyazlılarda Niko Mihic'in görevine son verildi.