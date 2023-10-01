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Spor

Arda Güler'in sakatlık maliyeti belli oldu!

İspanyol basını, Arda Güler'in sakatlık maliyetini masaya yatırdı. 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in, toplam sakatlık maliyeti 15 hafta için 1.5 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

1 Ekim 2023 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Arda Güler'in sakatlık maliyeti belli oldu!
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Real Madrid'e transferinin ardından art arda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle yeni takımında bir türlü formayla tanışamayan Arda Güler ile ilgili maliyet hesabı yapıldı.

Menisküs sorununu atlattıktan sonra bu kez kas sakatlığı geçiren genç futbolcu için İspanyol basınında "Real Madrid, Arda Güler'le bakın ne kadar para kaybetti?" başlıklı bir haber yayınlandı.

BARCELONA DA İSTİYORDU

Yaz ortasında birçok Avrupa kulübünün 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, transfer için çabalayan ekipler arasında Barcelona'nın da yer aldığı belirtilen yazıda, oyuncunun tercihini başkent ekibinden yana kullandığı hatırlatıldı. Kulübün planının futbolcuya maçlarda yavaş yavaş süre vererek ısındırmaya başlamak olduğu belirtilerek, antrenmanlardaki iyi performansının da bunun önünü açtığına dikkat çekildi.

BİR KEZ DAHA SAKATLANDI

Las Palmas karşısında kadroya alınacağı sırada yeni bir sakatlığa maruz kalmasının ardından en azından Ekim ortasına kadar sahalardan uzak kalmak zorunda kaldığı belirtildi.

1.5 MİLYON EURO

Arda Güler'in eflatun-beyazlılardaki haftalık maaşının 100 bin euro dolayında olduğu vurgulandı. Temmuz başında sözleşme imzalayan yetenekli orta saha oyuncusu için aradan geçen 12 haftada kulübün ödediği rakam, 1 milyon 200 bin euro olarak gösterildi, "Arda Güler'in en geç 20 Ekim'de döneceğini kabul edersek, toplamda 15 hafta için bu miktar 1.5 milyon euroya çıkacak" hesaplaması yapıldı.

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