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Spor

Arda Güler'in üzgün görüntüsü gündem oldu! Real Madrid taraftarı isyan etti

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 3-0'ın rövanşında sahasında Arsenal'e 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Ancak karşılaşma devam ederken maçın son anlarında Arda Güler'in kameralara yansıyan bir görüntüsü gündem oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Arda Güler'in üzgün görüntüsü gündem oldu! Real Madrid taraftarı isyan etti
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Londra'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arsenal'i konuk etti. Müsabakayı 2-1 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Maç boyu oyun üstünlüğünü alamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü.

Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü. Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu.

Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi.

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