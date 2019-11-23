Arda ile Terim buzları eritti
Euro 2016’da A Milli Takım’da yaşanan prim krizi sonrası Fatih Terim’le arası açılan Arda Turan dün eski hocasının elini öpüp barıştı. İkilinin birbirlerine sarılmaları dikkat çekti.
- Star Spor
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında yetişen Arda Turan arasında uzun süredir devam eden küslük dün sona erdi. Euro 2016 finalleri sırasında A Milli Takım’da yaşanan prim krizi sonrası ikili farklı açıklamalar yapınca aralarına kara kedi girmişti. Arda, daha sonra Milli Takım’ı bıktığını açıklarken, Terim ayrılıp Mircea Lucescu’nun göreve gelmesinin ardından geri dönmüştü. Başakşehir’de forma giyen Arda, dün akşamki karşılaşma öncesi gidip bir zamanlar “Babam” dediği Terim’in elini öptü. Arda’nın kamuoyuna mesaj vermek için bu barışmayı planlı şekilde yaptığı öğrenildi.
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