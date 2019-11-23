Arda ile Terim buzları eritti

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında yetişen Arda Turan arasında uzun süredir devam eden küslük dün sona erdi. Euro 2016 finalleri sırasında A Milli Takım’da yaşanan prim krizi sonrası ikili farklı açıklamalar yapınca aralarına kara kedi girmişti. Arda, daha sonra Milli Takım’ı bıktığını açıklarken, Terim ayrılıp Mircea Lucescu’nun göreve gelmesinin ardından geri dönmüştü. Başakşehir’de forma giyen Arda, dün akşamki karşılaşma öncesi gidip bir zamanlar “Babam” dediği Terim’in elini öptü. Arda’nın kamuoyuna mesaj vermek için bu barışmayı planlı şekilde yaptığı öğrenildi.