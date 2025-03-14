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Spor

Arda Kardeşler, 15.kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kayserispor maçında hakem Arda Kardeşler, düdük çalacak.

IHA14 Mart 2025 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Arda Kardeşler, 15.kez Kayserispor maçı yönetecek
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Gaziantepspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan Arda Kardeşler, 15.kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Kayserispor'un 14 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu.

Arda Kardeşler, Kayserispor'un son olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Kayseri'de oynadığı ve 4-1 kazandığı Sivasspor maçını yönetmişti. Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

21/10/16 Gaziantepspor-Kayserispor 1-2

14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0

24/11/18 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

24/02/19 Konyaspor-Kayserispor 0-1

20/04/19 Galatasaray-Kayserispor 3-1

03/11/19 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

22/02/20 Kayserispor-Konyaspor 2-2

06/07/20 Kayserispor-Beşiktaş 3-1

03/05/21 Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

08/02/22 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

15/10/22 Kayserispor-Galatasaray 2-1

13/01/23 Kayserispor-Sivasspor 4-1

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