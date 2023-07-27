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Spor

Arda Kardeşler, Konferans Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Glimt ile Bohemians Praha takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Arda Kardeşler, Konferans Ligi'nde düdük çalacak
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Norveç'in Bodo/Glimt ile Çekya'nın Bohemians Praha takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Bohemians Praha arasında oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Çekya'nın Bodo şehri Aspmyra Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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