İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Kardeşler'den Fenerbahçe'ye iki maçta 5 penaltı
Spor

Arda Kardeşler'den Fenerbahçe'ye iki maçta 5 penaltı

Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe lehine verdiği iki penaltıyla tartışma yaratan Arda Kardeşler, geçen sezonun da ilk hafta karşılaşmasında da sarı lacivertli takımın maçını yönetmiş ve Fenerbahçe lehine 3 penaltı kararı vermişti.

12 Eylül 2020 Cumartesi 09:36 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:36
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe adına iki kez penaltı noktasını gösterdi. İlginç tesadüf, Arda Kardeşler geçen sezonda ilk hafta oynanan Gaziantep FK maçında Fenerbahçe adına üç kez penaltı kararına hükmetmiş, maçı da sarı-lacivertliler 5-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe geçen sezon ilk haftada kazandığı üç penaltıdan iki tanesi gole çevirmiş bir tanesini Moses kaçırmıştı. Diğer vuruşları Moses ve Emre Belözoğlu gole çevirmişti. Bu sezon ise ilk haftada kazanılan iki penaltıdan birini Sosa gole çevirirken, diğerini ise Caner Erkin kaçırdı

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.