İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3124
  • EURO
    18,1845
  • ALTIN
    1017.92
  • BIST100
    2484.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ya transfer oldu
Spor

Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ya transfer oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.

DHA16 Haziran 2022 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen stoper Arda Kızıldağ ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.