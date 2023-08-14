Arda Kızıldağ: Şehrimizi mutlu etmek istiyorduk, edemedik

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısında tek golünü kaydeden Arda Kızıldağ, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten Arda, "Puan ve puanlar, şehri mutlu etmek için geldik buraya. Erken gol bizi demoralize etti. Kırmızı kart gördü Maxim. Maxim, bu şehir için elinden gelenin hep en iyisini yaptı. Ufak bir hatamızdan hemen cezalandırılabiliyor. Alıştık. Önemli değil. Umarım bundan sonra daha dikkatli oluruz, cezalandırılmayız. Şehrimizi mutlu etmek istiyorduk, edemedik. Umarım bir sonraki maçta mutlu ederiz." sözlerini kullandı.

Attığı golle ilgili de konuşan başarılı savunmacı, "Sürekli çalışıyorum hava toplarına. Hava toplarında üstünlük sağlamayı, gol atmayı çok seviyorum. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuzum." diyerek sözlerini tamamladı.