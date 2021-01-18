Arda Turan: 7 gün sonra yine lider olabiliriz

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:21 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:21

Ufak hataların büyük acılar çekmelerine sebep olduğunu dile getiren Arda Turan, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başabaştı. İstediğimiz gibi gidiyordu. Deplasmandayız, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ufak hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız. 3 gün sonra bir daha maç var." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I DA TEBRİK ETMEK LAZIM"



Beşiktaş'ı da tebrik eden Arda, "Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi. Futbol bazen böyle. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler" şeklinde konuştu.

"7 GÜN SONRA YİNE LİDER OLABİLİRİZ"



7 gün sonra yeniden lider olabileceklerini dile getiren Arda, "Galatasaray'ız biz, beraberliğe ya da mağlubiyete razı oynamayız. daha atak oynamaya çalışıyoruz. Fatih Hoca'nın felsefesi yıllardır böyledir. EURO 2008'deki Çek ve Hırvat maçlarından hatırlarsınız. Bundan 15-20 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Kart gören görmeyen herkesle beraber biz bir aileyiz. Çarşamba bunu telafi edeceğiz ve layık olduğumuz liderliğe döneceğiz. Ben arkadaşlarıma, hocama, camiama güveniyorum. Sadece bu gece derbinin üzüntüsünü yaşayacağız." şeklinde konuştu.