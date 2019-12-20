İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9348
  • EURO
    6,599
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    111041
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan, 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!
Spor

Arda Turan, 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'ın ilk transferi Arda Turan olacak. Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda anlaşan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında parçalı formaya 9 yıl aradan sonra yeniden kavuşacak.

20.12.2019  09:41 - Güncelleme: 20.12.2019  09:41
Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim’in elini öperek özür dileyen aradaki buzları eriten Arda Turan, Sarı-Kırmızılı formaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor... Kulüp yönetimiyle görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, bir aksilik yaşanmaması halinde sezonun ikinci yarısında parçalı forma ile sahaya çıkacak. Boş mukaveleye imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
 
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
 
2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapacak olan Arda, Başakşehir’de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor... Oyuncu için bonservis ödenmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in, Arda Turan’ı 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda’ya kolaylık göstereceğini açıklamıştı.  (Güneş Spor)

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Misrata vuruldu
Misrata vuruldu

Misrata vuruldu

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'
'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.