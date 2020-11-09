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Spor

Arda Turan, 9,5 yıllık hasretine son verdi

Sivasspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:42 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:42
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Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020 yıllarında Medipol Başakşehir forması giydi.

Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonki ilk gol sevincini de Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak 18 Nisan 2011'deki Manisaspor maçında gol sevinci yaşayan Arda, 9,5 yıl sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.

Galatasaray Kulübü de Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yıllar değişir, o ruh değişmez" ifadelerine yer verdi.

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