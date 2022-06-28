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Spor

Arda Turan canlı yayında duyurdu! ''Ekibimi topluyorum''

Arda Turan geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Arda Turan teknik direktör olmak istediğini belirtirken, 'Ekibimi topluyorum.' ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2022 Salı 20:58 - Güncelleme:
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Galatasaray ile sözleşmesini tamamlayan Arda Turan, TV100'de canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Teknik direktör olmak istediğini belirten Arda Turan, ekibini topladığını açıkladı.


Arda Turan, futboldaki geleceği hakkında gelen soruya, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." dedi.

ARDA TURAN'DAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK AÇIKLAMASI

Teknik direktör olmak istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum." şeklinde konuştu.

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