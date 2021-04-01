İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Nisan 2021 Perşembe / 19 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2468
  • EURO
    9,7186
  • ALTIN
    454.609
  • BIST100
    1399.34
Spor

Arda Turan, Fatih Terim'e söz verdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle Hatayspor maçında kulübede olmayacak. Takımın saha içi liderliğini üstlenecek olan kaptan Arda Turan, Terim'le görüşerek, 'Hocam merak etme, senin için kazanacağız' sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:24
ABONE OL

Cim Bom'da kaptan sözü... Takımın tecrübeli ismi Arda Turan, cumartesi günkü Hatay deplasmanında takımın saha içi liderliğini üstlenecek. Marcao, Luyindama ve Yedlin gibi eksiklerin yanı sıra milli takımlardan yorgun dönen isimlerin çokluğunda kritik bir viraja çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim de cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, son idmanda Terim'le yaptığı görüşmede iddiasını ortaya koyan Arda, "Hocam merak etme, senin için bu maçı kazanacağız. Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı hâlâ biziz. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp yine mutlu sona ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

TERİM ÇOK MEMNUN

Fatih hoca, oyuncularının antrenmanda gösterdiği reaksiyondan çok memnun. Milli arada İstanbul'da takımla kalan oyunculardan Hatay karşısında daha fazla yararlanmayı düşünen Terim, özellikle yerli oyuncuların sorumluluğu üzerlerine almaları halinde, zor günleri hasarsız şekilde geride bırakacaklarına dair inancını her fırsatta dile getiriyor.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.