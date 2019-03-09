Arda Turan: Fenerbahçe ne şartta olursa olsun Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi

Öncelikle Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Arda Turan, ''Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Fenerbahçe ne şartta olursa olsun Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Bugün de iyi oynadılar. İlk yarının büyük bir kısmını forse ettik. Basit bir gol yedik ve eşitlendi. Ancak sonra golü atmayı başardık. Rakibimiz, Türkiye'nin en büyük camialarından birisidir. Elbet durumu düzelecektir, koskoca Fenerbahçe sonuçta.'' sözlerini kullandı.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI...''

Şampiyonluk için yarıştıkları Galatasaray hakkında da konuşan Arda, ''Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonrası her şey sıkışabilir. Şimdi hayalimiz Kayserispor maçı. Tüm takım şimdi o maça konsantre olacak. Takımın performansından memnunum. Şampiyonluk hayalimiz. Karşımızda çok büyük camialar var. En ufak hatamızı değerlendirecekler. Bizim şimdi öncelikle Kayserispor maçına odaklanmamız lazım.'' dedi.

Kendi oyun tarzını da yorumlayan tecrübeli futbolcu, ''Atletico Madrid'de oynadığım gibi oynuyorum. Gol, asist değil de şampiyonluk için oynuyoruz. Oradayken de öyleydim. Hücum sistemine bağlı kalıyoruz. Onu yapmak zordur ama yapmak zorundayız. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması gerekir. Takım kazanırsa herkes kazanır.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)