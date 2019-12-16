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'Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlarız'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmek istemesi durumunda anlayış göstereceklerini açıkladı.

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmek istemesi durumunda gerekli kolaylığı göstereceklerini açıklado.
 
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ; "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.
 
Arda Turan ile yaptıkları ile görüşmeyi de anlatan Gümüşdağ, "Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık" şeklinde konuştu
 
 

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