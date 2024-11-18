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Spor

Arda Turan geri dönüyor! Eski takımı harekete geçti

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Diego Simeone'nin yerine teknik direktör arayışlarına başladı. Eyüpspor'da başarılı bir dönem geçiren Arda Turan da eski takımı için adaylardan birisi.

18 Kasım 2024 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Arda Turan geri dönüyor! Eski takımı harekete geçti
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LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, uzun yıllardır takımın teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone'nin yerine arayışlara başladı.

5 AYDIR ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid, yeni futbol direktörü Carlos Bucero'nun 5 ay önce göreve gelmesinden bu yana Simeone sonrası dönem için hazırlık yapıyor.

Haberde bu arayışın esas sebebinin 13 yıldır kulübün başında olan Simeone'nin bir gün gerçekleşecek ayrılığını olabildiğince az hasarlı atlatma isteği.

Öte yandan kulüp içinde Simeone'nin etkisi sebebiyle bir konfor alanı yaratıldığı ve diğer departmanların 'yeterince iyi çalışmadığı' düşüncesi hakim. Ayrıca Arjantinli teknik direktörün oyuncular üzerinde eskisi kadar etkili bir gücü olmadığı ve başarılı sezonların devamının gelmemesinin en büyük sebebi olarak bu durumun görüldüğü belirtildi.

EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ SIMEONE

Öte yandan Diego Simeone'nin dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi olması, kulübe maddi anlamda büyük bir yük getiriyor.

2023'te yapılan yeni düzenlemeyle Simeone'nin maaşı sezon bazında %45 ila %55 oranında azaltıldı. Ancak toplamda Simeone'ye, 2023-24 sezonunun kalan maaşıyla birlikte, 2026-27'ye kadar olan dönemi kapsayan üç yıllık maaşı ödenecek. Bu düzenleme, Simeone'nin toplamda 100 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde etmesini sağlarken kulübün yıllık maaş bütçesinde 19 milyon Euro tasarruf yapmasına olanak tanıyor.

ADAYLARDAN BİRİSİ ARDA TURAN

Öte yandan Atletico Madrid'e yakın kaynaklara göre kulüp yönetiminin Simeone sonrası düşündüğü isimlerden birisi de Arda Turan.

Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimler üzerinde de duran yönetim, Arda Turan'ın kısa sürede Eyüpspor ile başarılı işlere imza atması sebebiyle genç teknik adamı da listesine aldı.

Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Arda Turan'ı izlemeye aldığı ve Simeone sonrası dönem için en önemli adaylardan birisi olarak belirlediği kaydedildi.

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