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Arda Turan, Kayserispor maçıyla sahalara geri dönüyor

Süper Lig 2017-2018 sezonunda Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve 10 maç ceza alan Arda Turan, cezasını tamamladı.

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Medipol Başakşehir'in Milli futbolcusu Arda Turan, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde 20 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında görev yapabilecek.

Abdullah Avcı'nın Arda'nın uzun süredir oynamaması nedeniyle oyuncuya ilk 11'de şans vermesi beklenmiyor.

Arda Turan, Sivasspor maçından kart gördükten sonra geçen sezon Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında, bu sezon ise Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, BB Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında görev yapmamıştı.

Bu süreçte sakatlıklarla boğuşan ve tam olarak iyileşen Arda'nın da milli arayı çok iyi değerlendirip hazır bir şekilde dönmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının izin yapmasına rağmen ekstra idmanlar yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor.

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