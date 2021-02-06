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Spor

Arda Turan: Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 23:09 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:09
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Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz." dedi.

"MUHTEŞEM OYNADI"

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mustafa Muhammed'in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda, "Maç sabahı 'böyle bir sevinç yapalım' dedik. Kendisine 'ben atamam, sen atarsın' dedim. Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum. Kamp yoktu. Hocamız da oradaydı. Eskilerden konuştuk. Yarın ne olacak diye düşündüm. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

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