Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan kariyer hedefleri, Eyüpspor dönemi ve Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından AS gazetesine verdiği röportajda Arda Turan Eyüpspor'la ilgili, "Yarattığımız hikayeden çok memnunum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Süper Lig'e yükseldik. Unutulmaz duygularla dolu, olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı teknik direktörlerden ilham aldığını belirten Arda Turan, "Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Hücumda beni en çok etkileyen antrenörün Luis Enrique olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkiler, en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

"Gelecekte kendinizi Atletico Madrid Teknik Direktörü ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuzu?" sorusuna Arda Turan şu yanıtını verdi, "Çok başarılı olmak istiyorum ancak bu kadar büyük şeyleri düşünebilmem için kat etmem gereken uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek de önemli. En iyi senaryo Atletico Madrid efsanesi Diego Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak bile son derece heyecan verici."

"ARDA'NIN BENİ GEÇECEĞİNE EMİNİM"

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in kariyerinde çok iyi işler yapabileceğine dikkat çeken Arda Turan genç futbolcuyla ilgili şunları söyledi, "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü nitelikleri var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini, oynadığı seviyeyle birleştirip adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum."