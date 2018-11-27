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Arda Turan sakatlığı sebebiyle kadroda yoktu

Başakşehir'in Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi iki takımında kadroları belli oldu. Esame listesinde adı bulunmayan Arda Turan'ın yokluğu dikkat çekti. İşte tecrübeli futbolcunun neden kadroda olmadığının yanıtı...

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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Göztepe bu akşam evinde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi her iki takımın da kadroları netlik kazandı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Başakşehir'de sezon başından itibaren sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kadroda olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Olayın gerçeği ise kısa bir süre içinde anlaşıldı. Tecrübeli futbolunun sakatlığı nedeniyle bu zorlu deplasmana götürülmediği ortaya çıktı.

Arda Turan'a acı haber

Sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek olan Arda Turan'ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sosyal medya hesabından duyurdu.

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