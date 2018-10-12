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Arda Turan: Takım arkadaşlarımdan helallik isteyeceğim

Arda Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak 'Yarın arkadaşlarımdan, başkanımdan ve kulübümden helallik isteyeceğim' açıklamasını yaptı.

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Arda Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak 'Yarın arkadaşlarımdan, başkanımdan ve kulübümden helallik isteyeceğim' açıklamasını yaptı.

Arda Turan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

"Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim."

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