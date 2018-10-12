Arda Turan: Takım arkadaşlarımdan helallik isteyeceğim
Arda Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak 'Yarın arkadaşlarımdan, başkanımdan ve kulübümden helallik isteyeceğim' açıklamasını yaptı.
Arda Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak 'Yarın arkadaşlarımdan, başkanımdan ve kulübümden helallik isteyeceğim' açıklamasını yaptı.
Arda Turan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;
"Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim."
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