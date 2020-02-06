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Spor

Arda Turan TFF 1.Lig'e gidiyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Arda Turan ve Adebayor'a transfer teklifinde bulunduklarını söyledi.

06.02.2020  15:03 - Güncelleme: 06.02.2020  15:03

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, Adebayor'a teklif götürdüklerini ve Arda Turan'ı da gelecek yıl kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Ajansspor'a konuşan Murat Sancak, "Adebayor ile görüştük ama transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın da istediklerini söyleyen Sancak, "Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur Uruç'un nikah töreninde görüştüm. Kendisi çok sevdiğim arkadaşım, kendisiyle konuştum da. Süper Lig'e çıkarsak Arda'yı transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi.

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