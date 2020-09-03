Arda Turan Türk Telekom Stadı'na golle geri döndü

03 Eylül 2020 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:15

9 yıl sonra Türk Telekom Stadı'na Galatasaray formasıyla ilk kez çıkan Ardan Turan, Hatayspor karşılaşmasında golünü attı. 32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de Konyaspor'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Ali Sami Yen Stadyumu'nda atılmıştı. Arda, Türk Telekom Stadı'nda ilk golünü Hatayspor'a karşı bulmuş oldu.