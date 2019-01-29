Arda Turan'a soruşturma iddiası

İstanbul Beyoğlu'nda bir bina geçtiğimiz aylarda yıkılmıştı.

Binanın yan tarafındaki boş araziye iddiaya göre futbolcu Arda Turan otel yaptıracaktı. Kazının usullere uygun olmadığı ileri sürüldü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda bina sakinleri ünlü futbolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi. (Takvim)