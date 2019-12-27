27.12.2019 10:13 - Güncelleme: 27.12.2019 10:13

Bir süredir adı G.Saray'la anılan Başakşehir'li Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık anlaştığı öğrenildi. Yeniden yuvaya dönmek isteyen 32 yaşındaki yıldızın boş mukaveleye imza atmaya razı olduğu ve Cimbom'la 1.5 yıllığına anlaşma yaptığı bildirildi.

Önceki gün İnstagram'dan 'Aslan Kral' paylaşımı yapan Tecrübeli oyuncunun, dün de Twitter'da Fatih Terim'in, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında yer alan 'göz kırpan' emojiyi kullanması, sosyal medyada "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu.

EURO 2016'da Terim'le araları bozulan Arda, G.Saray-Başakşehir maçı öncesi hocasının elini öpmüş, İmparator da, "Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de girer" diyerek öğrencisini affetmişti.

GALATASARAY'A GÖZ KIRPTI

Devre arasında Başakşehir'den ayrılarak Galatasaray'a devre arasında geri döneceği konuşulan Arda Turan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

Galatasaray ile karşılaştıkları maçta Fatih Terim'in elini öpen ve "buzlar eridi" yorumlarının yapılmasını sağlayan tecrübeli oyuncu, Twitter hesabından "göz kırpan emoji" ile mesaj yollayarak "Galatasaray'a transferi bitti mi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Arda Turan'ın, Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile yaptığı toplantıya gönderme yapmak için yolladığı "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında da yer alan 'göz kırpan emoji'yi kullanması da geri dönüşün en önemli sinyali olarak gösterildi.

(Sabah)