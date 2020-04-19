Arda Turan'dan eleştirilere cevap! ''Bu hikaye halı sahadan Barcelona'ya değil''

19 Nisan 2020 Pazar 00:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 00:03

İnişli çıkışlı kariyeriyle Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Arda Turan, PlaySpor'a açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'le karşılıklı anlaşarak ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmayan Arda Turan, Barcelona ile sözleşmesinin son aylarında. Deneyimli futbolcu yaz transfer dönemine kadar boşta ve bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Milli futbolcu geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla halı sahada top oynarken görüntülenmiş ve hakkında, 'Barcelona'dan halı sahaya düştü' şeklinde eleştiriler yapılmıştı.

"BU HİKAYE BARCELONA'DAN..."

33 yaşındaki oyuncu bu eleştirilere, Atletico Madrid ve Barcelona formasıyla kazandığı 11 kupa ile cevap verdi. "Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya" diyen Arda Turan, şöyle konuştu: "Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller.

Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti' diyenler bile vardı. 20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya göterelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya"