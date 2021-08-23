23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:55

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu. Galatasaray kaptanı Arda Turan da maçın son düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Arda maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak gülücük emojisi koydu. Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe maçına gönderme olarak algılandı.

"PENALTI POZİSYONU ÖNCESİ GERÇEK MÜCADELEDEN KARELER"

Öte yandan Antalyaspor hakem kararını tepki gösterdi. Maç sonrasında Antalyaspor'un sosyal medya hesabından pozisyona göndermede bulunuldu. Akdeniz ekibinin paylaşımında, maçtan kareler kullanarak, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" ifadesi kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN ANTALYASPOR'A CEVAP

Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya hesabından karşılaşmadan fotoğraflar paylaşıldı ve Gustavo'nun iptal edilen golüne atıfta bulunularak "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler" denildi.