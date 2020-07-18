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Spor

Arda Turan'dan flaş paylaşım geldi!

Galatasaray'ın Arda Turan ile görüşme olmadı açıklamasının ardından, milli futbolcu Arda Turan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:40
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Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosuna katacağı iddia edilen ancak sarı kırmızılı kulübün yaptığı son açıklama ile transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.

Galatasaray kulübü Arda Turan'ın transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in görüşme yaptığı haberlerini şu sözlerle yalanlamıştı: "Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."

İşte Arda Turan'ın paylaştığı o fotoğraf:

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