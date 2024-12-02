Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray taraftar grubunun "yuvana hoş geldin Arda Turan" paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı.

Arda Turan ayrıca bu paylaşımına nazar boncuğu ile birlikte sarı kırmızı kalp de koydu.

Başarılı çalıştırıcının bu paylaşımı, Galatasaray taraftaları tarafından beğeni topladı.