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Spor

Arda Turan'dan sert açıklama: Artık bu algı operasyonuna müsaade etmem

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Arda Turan, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

6 Şubat 2022 Pazar 19:41 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 19:41
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Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Arda Turan, kendisi hakkındaki eleştirilere sosyal medya üzerinden sert cevap verdi.

İŞTE ARDA TURAN'IN AÇIKLAMASI

"Yazdıklarım anlaşılmayacaktır... Ama ben yine de yazıyım... Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım.. Hatırlatıyım.. 2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız... Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız.. Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam... Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonrada artık bu algı operasyonuna müsade etmem.

Unutanlara söyleyeyim, kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim... Hiçbir zaman Galatasaray'da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadım... Merak edenlere haber vereyim... Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılıcak para, maç başı ücreti yok.

Kamp hakkında bir sürü dedikodular algılar yalanlar... Ben ve arkadaşlarımı durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın. Geçen sene oynarken de, liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirsiniz..! Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara, fesatlık bırakmışımdır, dökülün rahatlayın!

35 yaşında, iki çocuk babası, maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben... Sizin dilinizden anlattım, belki anlamış gibi yaparsınız..!!!!"

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