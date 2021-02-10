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Spor

Arda Turan'ın cezası belli oldu

PFDK, Arda Turan'a Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:27
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PFDK, Arda Turan'a Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi

Arda Turan'a verilen cezayla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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