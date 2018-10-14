Arda Turan'ın futbol hayatını bitirebilecek 4 suçu var!

AVUKAT Ali Asker Şanlı, Arda’nın işlediği suçlar ve öngörülen cezaları hakkında gazetemize şu açıklamayı yaptı: Burada 4 suçtan söz edebiliriz. Basit taciz TCK 105-1’de düzenleniyor. Cezası 3 aydan, 2 yıla kadar. Kasten yaralama TCK 86-1’de, cezası 1 ila 3 yıl arasında. Tehdit suçu da 106-1’de düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülüyor. Ancak silahla yapılmış bir tehdit varsa bu kez öngörülen ceza 2-5 yıl arasında. Bu suçların hepsi de mağdurların şikayetine tabi suçlar kapsamında.

TEHDİT SİLAHLIYSA

Arda’nın hastaneye silahla gelmesi 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na giriyor. Onun cezası da 1-3 yıl arasında. Ancak burada ilk kez silah yakalatmışsa para cezası alması yüksek ihtimal. Meskun mahalde silah kullanmanın cezası da yine para cezası. Mağdurlar şikayetini geri alırsa Arda’nın 2 yıldan fazla ceza alma ihtimali yok. Hastaneye silahlı tehdit amacıyla gelip gelmediği çok önemli. Toplamda cezaların alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl olarak görülüyor. Ancak şikayetler geri çekilirse bu ölçüde bir ceza almaz.

(Aksam)