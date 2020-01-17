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Spor

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

16.01.2020  23:58 - Güncelleme: 17.01.2020  08:00

BAŞAKŞEHİR’LE olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcu, Filipe Luis’le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo’yla masa oturdu. Ancak, Arda’nın menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı. AKŞAM’a konuşan Bulut, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

Arda’yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor. Galatasaray’dan haber bekliyor” dedi. Bilindiği gibi G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında Arda Turan’ın transferi için görüş ayrılığı var.

(Akşam)

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