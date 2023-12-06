Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, TFF 2. Lig temsilcisi Ankara Demirspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Eyüpspor kupada 5. eleme turuna yükselirken, Ankara Demirspor ise organizasyona veda etti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Şahbaz, Zafer Gayretli

Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik (Dk. 77 Cengiz Alp Köseer), Uğur Demirok, Metehan Baltacı, Samet Çolak (Dk. 83 Hüseyin Maldar), Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Miraç Yağız Altınçayır), Bekir Yılmaz, Seslar, Melih Kabasakal (Dk. 59 Berkay Kumlu), Mete Kaan Demir, Mustafa Pektemek, Recep Niyaz (Dk. 59 Furkan Çolak)

Ankara Demirspor: Deniz Kök, Ender Gör (Dk. 89 Nicklas Emre Alıcı), Bertu Alican Özyürek (Dk. 55 İlke Tankul), Burak Çolak (Dk. 77 Efe Uluağ), Mustafa Fettahoğlu, Ümit Yasin Arslan, Efşan Geçgin, Barış Zeren (Dk. 46 Samet Erdem Olgaç), Yücel Candemir (Dk. 46 Kerem Vapurluoğlu), Atakan Dama, Muzaffer Doğan

Goller: Dk. 15 Mete Kaan Demir, Dk. 25 (Penaltıdan) ve 37 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 65 İlke Tankul (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Dk. 87 Ender Gör, Dk. 90 Kerem Vapurluoğlu (Ankara Demirspor)