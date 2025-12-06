İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Arda Ünyay ıslıklandı

Galatasaray tribünleri, oyuna ikinci yarıda girip 90+1'de çıkan 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı ıslıkladı. Maç sonrası ise ultrAslan, genç oyuncuya moral vererek “üçlü”yü onun yaptırmasını istedi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 00:29
Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı.

Müsabakanın 46. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Değişiklik sırasında Galatasaray taraftarı genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi. Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi.

Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.

