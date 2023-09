Ardahan'da yarışlar sona erdi

Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı.

Rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen organizasyona 21 ilden yaklaşık 100 at katıldı.

Yüzlerce atseverin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulkadir Baykal, dörtlü tay kategorisinde Halit Özgün, başaltı ve küçük orta kategorilerinde Ferda Kaya, deste kategorisinde Talip Özgün, baş ve büyük orta kategorilerinde Samet Yılmaz, ikili tayda ise Murat Haki birinci oldu.

Vali Hayrettin Çiçek, başarılı olan sporculara ödüllerini vererek kendilerini tebrik etti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, sahanın altyapısına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Şehrimiz için maziden gelen bir kültürü yaşatıyoruz. Spor Bakanımızdan taleplerimiz oldu. Önümüzdeki yıl itibarıyla saha ve çevre düzenlemesi, at haraları ve tribünler yapılacak." diye konuştu.

Etkinliklerin ardından ödül töreni sırasında protokol için hazırlanan çadır, sağanak ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

Olayda olumsuz bir durum yaşanmadı.