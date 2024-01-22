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Spor

Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki!

Arda Güler, Almeria karşılaşmasında oyuna giremeyince ısındığı yeleği yere fırlattı ve kulübeye tepki gösterdi.

22 Ocak 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki!
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Real Madrid, La Liga'da Almeria ile karşı karşıya gelirken Arda Güler'in maçtaki hareketi gündeme oturdu.

Milli yıldız, takımının 5. oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üzerindeki yeleği çıkardı ve yere fırlatarak kulübeye tepki gösterdi.

ANCELOTTI SÜRE VERMEDİ

Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Almeria karşılaşmasında Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini veren Carlo Ancelotti, 2-0 geriye düşülmesinin ardından genç yıldızı hamle olarak düşünmedi. Arda Güler karşılaşmayı kulübede tamamladı.

Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid'de yalnızca 2 maçta süre buldu.

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