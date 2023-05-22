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Spor

Arif Boşluk: Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek istiyorum

Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Arif Boşluk: Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek istiyorum
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Arif Boşluk yaptığı açıklamada, "Önemli bir sakatlık değil. Kramp sonrası çıktı. Galibiyet aldığımız için çıkarken mutluydum. Ama tabii ki 90 dakikayı tamamlamak isterdik, bir dahakine inşallah." dedi.

Arif, "Oyuncuların yokluğundan dolayı hoca böyle bir taktik seçmek zorunda kaldı. Bence iyi performans sergiledik. Bu galibiyeti taraftara borçluyduk önceki maçtan sonra. İyi bir galibiyet aldık, mutluyuz. Böyle devam etmek yolunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten genç oyuncu, "Trabzon'dan çıkarak buralara gelmek hayalimdi. Mutluyum. Böyle devam etmek istiyorum. Hocam süre verdiği sürece değerlendirmek istiyorum. Abdullah hocadan başladı benim oynamam. Beni Bjelica hocam oynatıyor, elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelerek Trabzonspor'u temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Ayrıca, "Trabzonspor'da oynamak hepimizin hayali. Ben de diğer arkadaşlarım da bu şansı kullanırsa kimseyi aratmazlar. Diğer arkadaşlarım da A Takım'a yükselirse Trabzonspor'a en iyi katkıları vereceklerdir" açıklamasını yaptı.

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