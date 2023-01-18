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Spor

Arif Boşluk: Ligde de galibiyetlere aynı şekilde devam etmek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'da, genç oyuncu Arif Boşluk açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2023 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Arif Boşluk: Ligde de galibiyetlere aynı şekilde devam etmek istiyoruz
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Trabzonspor'da Arif Boşluk, 4-1 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi.

Arif Boşluk, "Rüzgar nedeniyle istediğimiz oyunu oynayamadık. İyi bir galibiyet aldık. 4-1 iyi bir skor. Bir penaltı kaçırdık. Herkesi mutlu ettik.

Kazandık ve turladık. Ligde de galibiyetlere aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Genç oyuncu, sözlerini, "Antalya kamp benim için çok iyi geçti. Beni oraya uygun gören, performansımı artıran Abdullah Hoca'ya teşekkürler. Bana daha çok süre vermek istiyor ama şartlar neyi gerektiriyorsa o kararı veriyor." diye tamamladı.

Arif Boşluk Trabzonspor alt yapısından yetişmiş ve A takıma yükselmişti.

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