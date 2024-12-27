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Spor

Arjantin basını yazdı! Cristian Medina'da mutlu son

Fenerbahçe, sezon başından beri istediği Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya yaklaştı. Sarı lacivertliler, Boca Juniors'ın istediği bedeli ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Arjantin basını yazdı! Cristian Medina'da mutlu son
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Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Cristian Medina için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı.

Habere göre; Transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.

ARJANTİN'DE BÜYÜK BİLİNMEZLİK

Öte yandan Arjantin'de bu transfer hakkında birçok farklı bilgi yayılmaya başladı.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi. Yeni kulübü henüz belli değil ancak Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe olmayacak.

Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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