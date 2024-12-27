Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Cristian Medina için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı.

Habere göre; Transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.

ARJANTİN'DE BÜYÜK BİLİNMEZLİK

Öte yandan Arjantin'de bu transfer hakkında birçok farklı bilgi yayılmaya başladı.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi. Yeni kulübü henüz belli değil ancak Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe olmayacak.

Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.