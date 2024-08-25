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Spor

Arjantin devinin radarına girdi! Lucas Torreira için sürpriz gelişme

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda kilit rol oynayan Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce de başarılı oyuncuyu isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

25 Ağustos 2024 Pazar 16:55 - Güncelleme:
Arjantin devinin radarına girdi! Lucas Torreira için sürpriz gelişme
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors, Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

RIQUELME ONU İSTİYOR

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin takımı güçlendirmek istediği ve ocak ayındaki transfer dönemindeki hedeflerinden birinin Torreira olduğu iddia edildi.

Torreira, daha önce yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olabileceğini söylemişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 28 yaşındaki Lucas Torreira'yı 2022 yazında 6 milyon euro bonservis Arsenal'den kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Torreira, sarı-kırmızılılarda çıktığı 85 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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