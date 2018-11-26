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Arjantin Devlet Başkanı'ndan Libertadores açıklaması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Libertadores Kupası final maçı öncesinde çıkan olaylar hakkında konuştu.

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Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Libertadores Kupası finalinin ertelenmesine yol açan olaylara ilişkin, "Üzücü ve hayal kırıklığına uğradığımız bir hafta sonuydu." dedi.
 
Macri, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da, Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Adalet Bakanı German Garavano ile basın toplantısı düzenledi.
 
Mauricio Macri, geçen cumartesi günü oynanması planlanan Libertadores Kupası final maçının, River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüsü taşlaması nedeniyle ertelenmesini değerlendirirken, "Üzücü ve hayal kırıklığına uğradığımız bir hafta sonuydu. Yıllardır Arjantin'e büyümenin ve gelişmenin fırsatlarını açan, dünyanın geri kalanıyla ilişki kurmamızı sağlayan bir seviyeye yükselmesine yardımcı olmak için çalışıyorum ancak bu hafta sonu yaşananlar bizim gösterdiğimiz çabaya hiçbir katkıda bulunmuyor." ifadesini kullandı.
 
Olaylar sonrasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Macri, "Bunu yapanlar nasıl olur da birkaç saat içinde özgür kalabilir, anlamıyorum." dedi.
 
Şiddete karşı birlik olunması gerektiğini vurgulayan Macri, "Bir kez daha şiddet kendine alan açmış oldu. Şiddete ve bu tür şiddet eylemlerinin arkasındaki mafyaya ısrarla karşı durmaktan başka yapacak bir şey yok. Hakimler, savcılar, güvenlik güçleri ve vatandaş olarak her birimizin şiddete son vermek için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.
 
Macri, isim vermeden bu tür şiddet olaylarının yüksek mevkili kişilerce desteklendiğini belirtti ve "Bu hiçbir şartta kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.
 
Arjantin Devlet Başkanı Macri, futbol holiganlığının önüne geçmek için Kongrede yeni bir düzenlemeye gidileceğini de sözlerine ekledi.
 
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın geçen cumartesi oynanması planlanan final maçı, River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından pazar gününe alınmış,  Boca Juniors ekibinin itirazı üzerine de ertelenmişti.

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