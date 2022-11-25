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Spor

Arjantin galibiyet için sahaya çıkıyor

Dünya Kupası C Grubunda yer alan Tangocular, favori olmalarına rağmen ilk maçında sürpriz bir mağlubiyet ile sahadan boynu bükük ayrılmıştı. Gruptan çıkmak adına ikinci maçı kazanmak isteyen Arjantin galibiyet peşinde.

AA25 Kasım 2022 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Arjantin galibiyet için sahaya çıkıyor
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2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Meksika ile karşılaşacak.

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

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