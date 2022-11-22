Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'dan resmi tatil açıklaması

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Suudi Arabistan galibiyeti ile tamamlandı.

Favori olarak gösterilen Arjantin'i yenip liderlik koltuğuna oturdular.

Geri dönüş ile gelen galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan taraftarlara bir iyi haber de ülkelerinden geldi. Suudi Arabistan, Arjantin galibiyeti nedeniyle çarşamba günü ülkede tatil ilan edildiğini açıkladı.

Açiklamada şu sözlere yer verildi:

Çarşamba gününün, devletin ve özel sektörün tüm sektörlerindeki tüm çalişanlar ile tüm eğitim kademelerindeki kIz ve erkek öğrencilere tatil olmasl yönünde talimat verilmiştir.