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Spor

Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'dan resmi tatil açıklaması

Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile karşılaşan Suudi Arabistan, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Gelen galibiyet sonrası ülkede resmi tatil ilan edildiği açıklandı.

22 Kasım 2022 Salı 20:35 - Güncelleme:
Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'dan resmi tatil açıklaması
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2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Suudi Arabistan galibiyeti ile tamamlandı.

Favori olarak gösterilen Arjantin'i yenip liderlik koltuğuna oturdular.

Geri dönüş ile gelen galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan taraftarlara bir iyi haber de ülkelerinden geldi. Suudi Arabistan, Arjantin galibiyeti nedeniyle çarşamba günü ülkede tatil ilan edildiğini açıkladı.

Açiklamada şu sözlere yer verildi:

Çarşamba gününün, devletin ve özel sektörün tüm sektörlerindeki tüm çalişanlar ile tüm eğitim kademelerindeki kIz ve erkek öğrencilere tatil olmasl yönünde talimat verilmiştir.

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