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Spor

Arjantin Premier Lig'de, Şampiyonluk düğümü pazar günü çözülüyor!

Arjantin 1.Ligi'nde sezon sonuna gelindi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki köklü kulüp Boca Juniors ve River Plate, pazar akşamı şampiyonluk için mücadele edecek. Boca Juniors 1 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

DHA21 Ekim 2022 Cuma 13:43 - Güncelleme:
Arjantin Premier Lig'de, Şampiyonluk düğümü pazar günü çözülüyor!
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Arjantin Ligi'nde şampiyon Pazar günü D Smart ekranlarında belli oluyor. 1 puan farkla lider Boca Juniors evinde Independiente'yi ağırlayacak. 2'nci sıradaki River Plate ise deplasmanda Racing Club'e konuk olacak. İki karşılaşmada 23 Ekim Pazar günü saat 23:00'te başlayacak ve iki maçın heyecanı da aynı anda D Smart'ta yaşanacak. Boca Juniors – Independiente maçı D Smart 77'nci kanaldan, Racing Club – River Plate maçı D Smart 82'nci kanaldan canlı olarak ekrana gelecek.

AFC CUP'TA ŞAMPİYON KUALA LUMPUR İLE AL SEEB ARASINDAKİ FİNAL MAÇINDA BELLİ OLACAK

Asya'nın kulüpler bazında en önemli ikinci kupası AFC Cup'ta şampiyon Cumartesi günü belli oluyor. Malezya ekibi Kuala Lumpur ile Oman temsilcisi Al Seeb arasındaki final maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te D Smart 77'nci kanaldan ve D Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

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