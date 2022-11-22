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Spor

Arjantin - Suudi Arabistan | CANLI

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor.

22 Kasım 2022 Salı 13:05 - Güncelleme:
Arjantin - Suudi Arabistan | CANLI
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Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile mücadele ediyor. Lusail Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

ARJANTİN: 1 - SUUDİ ARABİSTAN: 0
GOL: Dk. 10 Lionel Messi (Pen.) (Arjantin)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

ARJANTİN: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Papu Gomez - Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

SUUDİ ARABİSTAN: Alowais, Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani, Kanno, Almalki, Alfaraj, Albrikan, Aldawsari, Alshehri.

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